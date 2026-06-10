Щукин: пожар на газопроводе в Дагестане случился из-за разгерметизации

Причиной ЧП на газопроводе в Дагестане стала разгерметизация, подтвердил Щукин Щукин: пожар на газопроводе в Дагестане случился из-за разгерметизации

Москва10 июн Вести.Причиной возгорания на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед в Дагестане стала разгерметизация. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи поселка Бавтугай 9 июня. Межкрановые площадки на 661 и 690 километрах оперативно перекрыли, возгорание ликвидировали.

На магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед произошла разгерметизация и возгорание. Межкрановые площадки на 661 и 690 км оперативно перекрыты написал Федор Щукин

С места происшествия эвакуировали порядка 140 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Все жители уже вернулись в свои дома.

В настоящее время в трех районах Дагестана - Кизилюрте, Кизилюртовском и Хасавюртовском - временно нет газа. Местные жители предупреждены, сотрудники МВД провели подворовые обходы.

Глава региона поручил своим заместителям по энергетике и тарифам держать ситуацию на контроле, пока газ полностью не вернут во все дома.