Восстановительные работы на поврежденном газопроводе в Дагестане завершены

Газопровод "Моздок – Казимагомед" в Дагестане отремонтировали в срок Восстановительные работы на поврежденном газопроводе в Дагестане завершены

Москва13 июн Вести.Министр энергетики и тарифов Республики Дагестан Марат Шихалиев сообщил о завершении аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе "Моздок – Казимагомед", на участке которого 9 июня произошла разгерметизация.

Компания "Газпром трансгаз Махачкала" выполнила работы в ранее обозначенный срок – на месте специалистами компании был определен трехдневный период, сроки были соблюдены написал он в своем Telegram-канале

Сейчас система заполнена газом, началось поэтапное подключение потребителей. Без газа в результате аварии оставались город Кизилюрт, Кизилюртовский, Казбековский и Хасавюртовский районы Дагестана.

Массовых отключений газа в республике удалось избежать, подчеркнул министр.

До полного восстановления газоснабжения всех потребителей ситуация остается на особом контроле дагестанского Минэнерго.