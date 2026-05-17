Москва17 маяВести.В Следственном комитете назвали возможную причину пожара и взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, ЧП могло случиться из-за использования небезопасного оборудования.
Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасностиговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Инцидент произошел в минувшую субботу, 16 мая. При перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка газа, за которой последовали взрыв и пожар.
Пострадали шесть человек, одному из травмированных причинен тяжкий вред здоровью.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, было возбуждено уголовное дело.
Задержан директор сети автозаправочных станций, в которую входит АЗС, где случились описываемые события. Идет проверка других заправок сети.