Причиной ЧП на заправке в Пятигорске могло стать небезопасное оборудование

Москва17 мая Вести.В Следственном комитете назвали возможную причину пожара и взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, ЧП могло случиться из-за использования небезопасного оборудования.

Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Инцидент произошел в минувшую субботу, 16 мая. При перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка газа, за которой последовали взрыв и пожар.

Пострадали шесть человек, одному из травмированных причинен тяжкий вред здоровью.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, было возбуждено уголовное дело.

Задержан директор сети автозаправочных станций, в которую входит АЗС, где случились описываемые события. Идет проверка других заправок сети.