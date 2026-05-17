В больнице остаются трое пострадавших при пожаре на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске уточнили число госпитализированных после взрыва газовоза на АЗС В больнице остаются трое пострадавших при пожаре на АЗС в Пятигорске

Москва17 мая Вести.В правоохранительных органах Ставрополья уточнили, что после ЧП с газовозом и пожаром на АЗС в Пятигорске госпитализированы три человека. Еще трое были осмотрены амбулаторно, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о шести госпитализированных. В краевом Минздраве рассказали, что пострадавшие поступили с термическими ожогами.

Состояние пациентов оценивается от среднего до крайне тяжелого Говорится в сообщении

Накануне, 16 мая, на автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв. За ним последовал мощный пожар, площадь которого составляла 1 тысячу квадратных метров.

Были выбиты окна в 17 квартирах расположенного рядом многоквартирного дома, повреждено несколько магазинов и производственных зданий.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело, свою проверку проводит прокуратура Ставрополья. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.