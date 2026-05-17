Москва17 маяВести.Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в результате ЧП с газовозом у АЗС на улице Ермолова повреждения получили трансформаторная подстанция "Пятигорскэнерго" и газопровод "Пятигорскгоргаз".
Электроэнергия была восстановлена во всех жилых домах еще вчера, но остаются без электроснабжения 15 магазинов и производственных зданий, пояснил он. Ремонтно-восстановительные работы и их подключение запланированы на 18 мая.
Что касается газоснабжения, то во всех жилых домах оно есть.
Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданийнаписал Ворошилов в MAX
Аварийно-восстановительные работы и их подключение запланированы до конца 19 мая, сообщил глава Пятигорска.
Вывезти и утилизировать завалы должен собственник земельного участка газозаправочной станции, проинформировал он.
По последним данным, после взрыва газовоза и последовавшего за ним пожара в больнице остаются три человека. СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.