Москва17 маяВести.Следователи Следственного комитета задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых – на улице Ермолова - взорвался газовоз с последующим возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю в MAX.
В результате инцидента, который произошел утром 16 мая, пострадали 6 человек, одному из них причинен тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По данным следствия, в процессе перекачки "из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси". По одной из версий, произошедшее стало возможным из-за разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей.
В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний директор сети автозаправочных станцийсказано в сообщении
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. В офисах организации следователи проводят выемки документов, допрашивают свидетелей, также назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая и пожаротехническая.
Ранее гава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в результате ЧП с газовозом у АЗС на улице Ермолова повреждения получили трансформаторная подстанция "Пятигорскэнерго" и газопровод "Пятигорскгоргаз".