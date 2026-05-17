В Пятигорске задержали директора сети АЗС, на одной из которых взорвался газовоз СК задержал директора сети АЗС, где произошел пожар после взрыва газовоза

Москва17 мая Вести.Следователи Следственного комитета задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых – на улице Ермолова - взорвался газовоз с последующим возгоранием. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю в MAX.

В результате инцидента, который произошел утром 16 мая, пострадали 6 человек, одному из них причинен тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, в процессе перекачки "из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси". По одной из версий, произошедшее стало возможным из-за разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций сказано в сообщении

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. В офисах организации следователи проводят выемки документов, допрашивают свидетелей, также назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая и пожаротехническая.

Ранее гава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в результате ЧП с газовозом у АЗС на улице Ермолова повреждения получили трансформаторная подстанция "Пятигорскэнерго" и газопровод "Пятигорскгоргаз".