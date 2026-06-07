Житель Кургана госпитализирован в реанимацию после взрыва бытового газа

В Кургане произошел взрыв газа в дачном доме, у хозяина 60% ожогов тела Житель Кургана госпитализирован в реанимацию после взрыва бытового газа

Москва7 июн Вести.В СНТ "Зауралец" Курганской области произошел взрыв бытового газа в одном из дачных домов. В результате происшествия один человек пострадал, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел ранним утром воскресенья.

Пострадал хозяин дома 1965 года рождения, с ожогами 60% тела он госпитализирован в реанимацию написано в канале МЧС в MAX

Дальнейшего горения в доме не произошло. Однако помещение получило существенные повреждения. В частности, разрушена одна из стен.

К ликвидации последствий привлекались 7 человек и 2 единицы техники.