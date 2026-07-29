В Набережных Челнах из горящего дома спасены 10 человек

10 человек спасены на пожаре в Набережных Челнах В Набережных Челнах из горящего дома спасены 10 человек

Москва29 июл Вести.В Набережных Челнах 10 человек спасены на пожаре в жилом доме. Подробности сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан в MAX.

Возгорание возникло 28 июля в общем коридоре многоквартирного 12-этажного жилого дома на бульваре Цветочный, 11. Между 5 и 6 этажами загорелись мебель и вещи на площади 12 кв. м.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений с верхних этажей по лестничному маршу при помощи масок спасаемых вывели 10 человек из зоны задымления говорится в сообщении

Одна жительница 1978 г.р. получила ожоги левой руки 1-2 степени, от госпитализации отказалась. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировался 1 человек.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.