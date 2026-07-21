Ликвидировано возгорание в многоквартирном доме во Владивостоке МЧС: пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме во Владивостоке

Москва21 июл Вести.Пожарные полностью ликвидировали возгорание в квартире в жилом доме во Владивостоке, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС Приморского края.

Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет отмечается в сообщении

В результате пожара огонь повредил кухню и коридор. На балконе была обнаружена пожилая женщина, которая из-за сильного задымления не могла выбраться самостоятельно. Ее вывели с помощью спасательных устройств. Были спасены еще семь взрослых и пятеро детей, находившихся в квартирах на разных этажах.

Проводится проверка для выяснения причин пожара.

Ранее сообщалось, что из горящего жилого дома на улице Невельского во Владивостоке самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей.