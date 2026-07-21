Москва21 июлВести.Пожарные полностью ликвидировали возгорание в квартире в жилом доме во Владивостоке, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС Приморского края.
Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нетотмечается в сообщении
В результате пожара огонь повредил кухню и коридор. На балконе была обнаружена пожилая женщина, которая из-за сильного задымления не могла выбраться самостоятельно. Ее вывели с помощью спасательных устройств. Были спасены еще семь взрослых и пятеро детей, находившихся в квартирах на разных этажах.
Проводится проверка для выяснения причин пожара.
Ранее сообщалось, что из горящего жилого дома на улице Невельского во Владивостоке самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей.