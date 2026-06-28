Сотрудники МЧС спасли 6 человек на пожаре в Севастополе

В многоэтажке Севастополя произошел пожар, спасены 6 человек Сотрудники МЧС спасли 6 человек на пожаре в Севастополе

Москва28 июн Вести.В Севастополе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Вакуленчука, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

Возгорание началось в квартире на первом этаже дома. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России. Огонь успел распространиться по площади в 20 квадратных метров.

Параллельно с верхних этажей при помощи устройств защиты органов дыхания спасено 6 человек, в том числе 1 ребенок говорится в публикации

На данный момент пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства устанавливаются.