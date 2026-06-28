Москва28 июнВести.В Севастополе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Вакуленчука, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Возгорание началось в квартире на первом этаже дома. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России. Огонь успел распространиться по площади в 20 квадратных метров.
Параллельно с верхних этажей при помощи устройств защиты органов дыхания спасено 6 человек, в том числе 1 ребенокговорится в публикации
На данный момент пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства устанавливаются.