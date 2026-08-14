В Севастополе ребенок госпитализирован после возгорания умной колонки

В Севастополе произошло короткое замыкание умной колонки, пострадал ребенок В Севастополе ребенок госпитализирован после возгорания умной колонки

Москва14 авг Вести.Электроустройство стало причиной пожара в квартире в Севастополе. Пострадал 8-летний ребенок. Подробности в MAX сообщило ГУ МЧС РФ по городу.

В пожарную службу с сообщением о дыме, идущем из окна третьего этажа дома по улице Колобова, обратился прохожий. Сотрудники подразделения МЧС РФ по трехколенной лестнице поднялись в квартиру и увидели кашляющего от дыма мальчика, пытавшегося залить водой пламя на кухне.

Спасателям удалось проникнуть в жилище, вынести ребенка и передать его медикам.

С отравлением продуктами горения 8-летнего пострадавшего госпитализировали говорится в мессенджере

Пожар был ликвидирован за 15 минут, привлекались 13 специалистов и 4 единицы техники. По данным дознавателей МЧС РФ, происшествие возникло из-за короткого замыкания умной колонки, затем огонь перекинулся на мебель.