Москва28 июнВести.Пожарные помогли мужчине покинуть подъезд многоквартирного дома на улице Атласова Петропавловска-Камчатского, где горела квартира, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в 21.55 субботы, 27 июня. К месту происшествия прибыли 18 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.
В ходе разведки пожарные обнаружили в подъезде мужчину, он самостоятельно вышел из задымленной квартиры. Огнеборцы вывели его на улицу и передали медикам. Госпитализация мужчине не понадобиласьотметили в пресс-службе
В кухне, смежной с балконом, сгорел пластиковый балконный модуль, а также повреждены вещи и бытовая техника на общей площади 5 кв. м. Причина пожара выясняется.