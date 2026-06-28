Пожарные вывели человека из подъезда в столице Камчатки, где горела квартира

В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали возгорание к квартире Пожарные вывели человека из подъезда в столице Камчатки, где горела квартира

Москва28 июн Вести.Пожарные помогли мужчине покинуть подъезд многоквартирного дома на улице Атласова Петропавловска-Камчатского, где горела квартира, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в 21.55 субботы, 27 июня. К месту происшествия прибыли 18 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.

В ходе разведки пожарные обнаружили в подъезде мужчину, он самостоятельно вышел из задымленной квартиры. Огнеборцы вывели его на улицу и передали медикам. Госпитализация мужчине не понадобилась отметили в пресс-службе

В кухне, смежной с балконом, сгорел пластиковый балконный модуль, а также повреждены вещи и бытовая техника на общей площади 5 кв. м. Причина пожара выясняется.