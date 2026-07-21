Москва21 июлВести.Из горящего жилого дома на улице Невельского во Владивостоке самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей, специалисты газодымозащитной службы спасли 11 человек, сообщается в MAX-канале МЧС Приморского края.
На момент прибытия пожарных из окон квартиры на 8 этаже в пятом подъезде шел густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, в квартире на 8 этаже горела кухня.
Звеном газодымозащитной службы спасено 11 человек. Из горящей квартиры при помощи спасустройства спасена одна женщина, помощь врачей ей не понадобиласьотмечается в сообщении
Пожар локализован, тушение продолжается, в работах задействовано четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Информация уточняется.