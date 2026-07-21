Более 30 жителей спасены из дома, где загорелась кухня в квартире в Приморье

Пожарные ликвидируют возгорание на кухне в многоквартирном доме во Владивостоке Более 30 жителей спасены из дома, где загорелась кухня в квартире в Приморье

Москва21 июл Вести.Из горящего жилого дома на улице Невельского во Владивостоке самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей, специалисты газодымозащитной службы спасли 11 человек, сообщается в MAX-канале МЧС Приморского края.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на 8 этаже в пятом подъезде шел густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, в квартире на 8 этаже горела кухня.

Звеном газодымозащитной службы спасено 11 человек. Из горящей квартиры при помощи спасустройства спасена одна женщина, помощь врачей ей не понадобилась отмечается в сообщении

Пожар локализован, тушение продолжается, в работах задействовано четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Информация уточняется.