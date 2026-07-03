Два жителя Владимира пострадали на пожаре в квартире

Во Владимире произошел пожар в квартире, пострадали двое Два жителя Владимира пострадали на пожаре в квартире

Москва3 июл Вести.В городе Владимире произошло возгорание квартиры, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает МЧС Владимирской области.

Огонь возник на кухне квартиры, расположенной в доме по улице Судогодское шоссе, 23.

Один из пострадавших – мужчина 1962 года рождения, с ожогами рук доставлен в БСМП, второй – 2013 года рождения, с отравлением угарным газом – в ОДКБ написано в канале министерства

Еще 9 человек удалось спасти, из которых четверо – дети. Эвакуированы были 20 человек.

Предварительной причиной пожара называется аварийный режим работы электрооборудования.