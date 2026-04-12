В Екатеринбурге двое пострадали при пожаре в подсобном помещении жилого дома

Два человека пострадали при пожаре в подсобном помещении дома в Екатеринбурге

Москва12 апр Вести.Два человека пострадали при пожаре в подсобном помещении жилой пятиэтажки в Екатеринбурге. Об этом заявило ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 12 апреля на ул. Мурзинская, 32. Загорелось подсобное помещение на 4-м этаже жилой пятиэтажки.

Огнеборцами МЧС России были спасены 8 человек, 50 человек эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно… Пострадали двое человек говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Площадь пожара составила 25 кв. м. В его ликвидации участвовали 39 человек и 13 единиц техники.

Причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.