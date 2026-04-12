Два человека пострадали при пожаре в подсобном помещении жилой пятиэтажки в Екатеринбурге. Об этом заявило ГУ МЧС России по Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 12 апреля на ул. Мурзинская, 32. Загорелось подсобное помещение на 4-м этаже жилой пятиэтажки.
Огнеборцами МЧС России были спасены 8 человек, 50 человек эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно… Пострадали двое человекговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Площадь пожара составила 25 кв. м. В его ликвидации участвовали 39 человек и 13 единиц техники.
Причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России.