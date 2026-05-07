Устанавливаются причины пожара в столичной квартире, где дети находились одни

Устанавливаются причины пожара в столичной квартире, где дети находились одни Устанавливаются причины пожара в столичной квартире, где дети находились одни

Москва7 мая Вести.Устанавливаются обстоятельства пожара, вспыхнувшего на 2-м этаже жилого дома на ул. Степана Шутова в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Незадолго до этого стало известно, что пожар произошел на кухне квартиры, где находились двое детей. Тогда один из несовершеннолетних выпал из окна, чтобы спастись.

В настоящее время возгорание ликвидировано. По предварительным данным, на момент инцидента в квартире находились двое малолетних детей без взрослых говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.