Трое спасены, еще 37 жильцов вышли самостоятельно из горящей пятиэтажки на Алтае

Три человека спасены из пожара в пятиэтажке в Новоалтайске Трое спасены, еще 37 жильцов вышли самостоятельно из горящей пятиэтажки на Алтае

Москва2 июл Вести.Трех человек вывели из опасной зоны пожарные в Новоалтайске. Еще 37 человек эвакуировались из горящей пятиэтажки самостоятельно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля в квартире на четвертом этаже дома по Вагоностроительной улице Новоалтайска. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Звенья газодымозащитной службы в условиях сильного задымления вывели из опасной зоны 3-х человек. Еще 37 жильцов, включая 10 детей, эвакуировались самостоятельно отметили в пресс-службе

В ликвидации пожара участвовали 14 пожарных и пять единиц техники. В результате происшествия повреждены стены, потолок, пол и личные вещи в комнате. Пострадавших на пожаре нет.

Наиболее вероятная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.