Восемь пожарных были задействованы в тушении пожара в пятиэтажке в Барнауле

Пожар произошел в пятиэтажке в Барнауле Восемь пожарных были задействованы в тушении пожара в пятиэтажке в Барнауле

Москва7 июн Вести.Восемь пожарных, две автоцистерны и автолестница были задействованы в тушении возгорания в пятиэтажном жилом доме на улице Малахова в Барнауле, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел днем 6 июня. Горел балкон на пятом этаже.

В ликвидации пожара были задействованы 8 огнеборцев, 2 пожарные автоцистерны и автолестница. В результате пожара повреждены обшивка балкона, оконный блок и личные вещи, находившиеся на балконе отметили в пресс-службе

Возгорание ликвидировано на трех квадратных метрах. В результате произошедшего никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.