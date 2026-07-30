Трое взрослых доставлены в больницу после пожара в девятиэтажке в Хабаровске

Три человека пострадали при пожаре в девятиэтажке в Хабаровске Трое взрослых доставлены в больницу после пожара в девятиэтажке в Хабаровске

Москва30 июл Вести.Медицинская помощь понадобилась троим взрослым, пострадавшим в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Хабаровске, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на Артемовской улице. Пламя вырывалось с балконов квартир, расположенных на двух верхних этажах. Горели домашние вещи и обстановка на кухнях, комнатах и балконах на общей площади 50 квадратных метров.

Пожарные с помощью спасательных устройств спасли из дыма шесть человек, 52 жильца вышли на улицу самостоятельно. Бригадами скорой помощи трое взрослых доставлены в медицинское учреждение написали в ведомстве

Возгорание было ликвидировано в течение трех часов силами 22 специалистов и семи единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.