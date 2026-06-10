В пожаре на западе Москвы пострадали три человека, двое госпитализированы

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы В пожаре на западе Москвы пострадали три человека, двое госпитализированы

Москва10 июн Вести.Врачи оказали помощь троим пострадавшим от пожара в районе Солнцево, сообщает Депздрав Москвы.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме на улице Авиаторов произошло возгорание. Прокуратура столицы уточняла, что горят балконы.

В результате пожара травмы различной степени тяжести получили три человека говорится в Telegram-канале "Московская медицина"

В Депздраве рассказали, что вследствие ремонтных работ загорелись балконы и фасад здания.

К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. Двух человек для дальнейшего лечения госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте.