Москва10 июнВести.Врачи оказали помощь троим пострадавшим от пожара в районе Солнцево, сообщает Депздрав Москвы.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме на улице Авиаторов произошло возгорание. Прокуратура столицы уточняла, что горят балконы.
В результате пожара травмы различной степени тяжести получили три человекаговорится в Telegram-канале "Московская медицина"
В Депздраве рассказали, что вследствие ремонтных работ загорелись балконы и фасад здания.
К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. Двух человек для дальнейшего лечения госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте.