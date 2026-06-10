Москва10 июнВести.В районе Солнцево горит многоэтажка, передает "Москва 24".
Очевидцы сообщают, что на улице Авиаторов вспыхнул один балкон, однако огонь быстро распространяется. По сведениям Telegram-канала, на месте ЧП работают экстренные службы.
В прокуратуре Москвы сообщили, что сотрудники ведомства взяли под контроль установление обстоятельств пожара.
По предварительным данным, на улице Авиаторов произошло загорание на балконах нескольких этажей жилого домаговорится в публикации прокуратуры столицы в MAX
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.