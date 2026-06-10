В многоэтажке в московском районе Солнцево начался пожар

На западе Москвы горит многоэтажка, огонь быстро распространяется В многоэтажке в московском районе Солнцево начался пожар

Москва10 июн Вести.В районе Солнцево горит многоэтажка, передает "Москва 24".

Очевидцы сообщают, что на улице Авиаторов вспыхнул один балкон, однако огонь быстро распространяется. По сведениям Telegram-канала, на месте ЧП работают экстренные службы.

В прокуратуре Москвы сообщили, что сотрудники ведомства взяли под контроль установление обстоятельств пожара.

По предварительным данным, на улице Авиаторов произошло загорание на балконах нескольких этажей жилого дома говорится в публикации прокуратуры столицы в MAX

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.