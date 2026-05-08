Москва8 маяВести.Пожар вспыхнул на 1-м этаже 2-этажного административного здания на Пятницкой улице в Москве. Об этом сообщило столичное МЧС России.
Произошло загорание… До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещенияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших нет.
Идет тушение пожара.
Возгорание произошло на ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. По данному адресу расположено историческое здание с кафе и барами.