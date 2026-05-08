Пожар на Пятницкой улице в Москве полностью потушен

Москва8 мая Вести.Пожар, вспыхнувший в 2-этажном административном здании на ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1, полностью потушен. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС России.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел 8 мая на 1-м этаже исторического здания, где расположены кафе и бары. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 70 человек. Огонь был локализован на площади 450 кв. м. Из-за пожара по двум адресам было перекрыто движение.