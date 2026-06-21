На юге Москвы ликвидирован пожар площадью 300 кв. м в административном здании

Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован На юге Москвы ликвидирован пожар площадью 300 кв. м в административном здании

Москва21 июн Вести.Возгорание в административном здании на улице Речников, д. 15, корп. 1, полностью потушено. Площадь пожара составила 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В ликвидации участвовали порядка 70 человек, а также 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что горела кровля здания, в данной постройке размещены супермаркет, салон красоты, сервисный центр и другие объекты сферы услуг.

Из здания были эвакуированы более 100 человек.