Москва21 июнВести.Вблизи загоревшегося административного здания на улице Речников в Москве перекрыто движение. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.
Движение по ул. Речников от д. 18/20 до 22c4 временно перекрыто в оба направлениянаписано в канале ведомства в MAX
Дептранс призывает горожан выбирать пути объезда.
Вечером 21 июня стало известно о возгорании здания, в котором, согласно источникам, находятся различные магазины и салоны красоты. Из него было эвакуировано 60 человек.
Огонь распространился на 300 квадратных метров.