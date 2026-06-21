На улице Речников в Москве перекрыли движение в оба направления

На месте пожара на юге Москвы перекрыто движение На улице Речников в Москве перекрыли движение в оба направления

Москва21 июн Вести.Вблизи загоревшегося административного здания на улице Речников в Москве перекрыто движение. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Движение по ул. Речников от д. 18/20 до 22c4 временно перекрыто в оба направления написано в канале ведомства в MAX

Дептранс призывает горожан выбирать пути объезда.

Вечером 21 июня стало известно о возгорании здания, в котором, согласно источникам, находятся различные магазины и салоны красоты. Из него было эвакуировано 60 человек.

Огонь распространился на 300 квадратных метров.