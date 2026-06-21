Москва21 июнВести.На улице Речников в Москве эвакуировали людей из горящего административного здания. Известно о том, что из помещения выведено 60 человек, сообщает 112.
60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвынаписано в материале
По информации источника, загорелся обрешетник кровли. Впоследствии огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.
На месте происшествия ликвидацией огня занимаются прибывшие пожарные.
Известно, что в здании находятся различные магазины и салоны красоты.