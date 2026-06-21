Свыше 50 человек эвакуировали из горящего здания на юге Москвы

Из горящего здания на юге Москвы эвакуировано 60 человек Свыше 50 человек эвакуировали из горящего здания на юге Москвы

Москва21 июн Вести.На улице Речников в Москве эвакуировали людей из горящего административного здания. Известно о том, что из помещения выведено 60 человек, сообщает 112.

60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвы написано в материале

По информации источника, загорелся обрешетник кровли. Впоследствии огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.

На месте происшествия ликвидацией огня занимаются прибывшие пожарные.

Известно, что в здании находятся различные магазины и салоны красоты.