Москва21 июнВести.На улице Речников в Москве эвакуировали людей из горящего административного здания. Известно о том, что из помещения выведено 60 человек, сообщает 112.

60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвы

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По информации источника, загорелся обрешетник кровли. Впоследствии огонь распространился на площадь 50 квадратных метров.

На месте происшествия ликвидацией огня занимаются прибывшие пожарные.

Известно, что в здании находятся различные магазины и салоны красоты.