Москва13 мая Вести.Движение по Измайловскому шоссе в Москве перекрыто на время работы экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Причиной перекрытия стало возгорание в доме 13 по Измайловскому шоссе, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Москве, загорелись вещи и мебель на балконах и в квартирах многоэтажного жилого дома.

Огнеборцами спасены 6 человек отмечается в заявлении столичного главка МЧС в мессенджере MAX

Огонь удалось локализовать на площади около 60 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован.