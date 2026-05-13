Москва13 маяВести.Движение по Измайловскому шоссе в Москве перекрыто на время работы экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Причиной перекрытия стало возгорание в доме 13 по Измайловскому шоссе, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
По данным ГУ МЧС России по Москве, загорелись вещи и мебель на балконах и в квартирах многоэтажного жилого дома.
Огнеборцами спасены 6 человекотмечается в заявлении столичного главка МЧС в мессенджере MAX
Огонь удалось локализовать на площади около 60 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован.