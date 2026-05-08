В Москве по 2 адресам перекрыли движение из-за пожара в доме на Пятницкой улице

Москва8 мая Вести.В Москве по двум адресам перекрыли движение из-за пожара в 2-этажном здании на Пятницкой улице. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Пожар вспыхнул 8 мая на 1-м этаже административного здания на ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Предварительно, пострадавших нет.

Движение по Пятницкой ул. от Большого Овчинниковского пер. до Овчинниковской наб. перекрыто…. [Также] перекрыто движение от Малого Москворецкого моста в сторону Овчинниковской набережной говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса

Водителей призвали выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы города. Уточняются все обстоятельства. Тушение продолжается.