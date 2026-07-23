SHOT: пожар второй раз за сутки охватил историческое здание в центре Москвы

SHOT: в историческом здании в центре Москвы второй раз за сутки вспыхнул пожар SHOT: пожар второй раз за сутки охватил историческое здание в центре Москвы

Москва23 июл Вести.На Гончарной улице в Москве снова вспыхнул пожар в историческом здании, которое горело менее суток назад. Об этом канал SHOT сообщает в мессенджере MAX.

Второй раз за 24 часа загорелась квартира в историческом здании в центре Москвы говорится в публикации

Отмечается, что пожарные не исключают версию о поджоге.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС занимаются тушением квартиры, которая горела вчера. Местные жители чувствуют неприятный запах гари, некоторых людей эвакуировали из квартир.

В среду, 22 июля, сообщалось, что горит квартира в жилом доме в центре Москвы. Здание, где произошел пожар, построено по заказу Министерства вооруженных сил СССР. С 2019 года оно включено в перечень объектов культурного наследия.