Москва6 июн Вести.В московском ЖК "Сердце столицы" произошло возгорание, в результате чего жителям сообщили о необходимости эвакуации. Об этом очевидец сообщил ИС "Вести".

О воспламенении стало известно в 11.00, после чего управляющая компания разослала жильцам комплекса сообщение о необходимости эвакуации.

УК попросила жильцов ЖК сохранять спокойствие, взять документы и спуститься вниз по эвакуационной лестнице.

Густой дым повалил на верхних этажах, в районе 20-21 этажа в одном из корпусов заявил очевидец

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и машина скорой помощи. Возгорание было потушено. Информации о пострадавших не поступало.