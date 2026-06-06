В ЖК "Сердце столицы" не выявлено пострадавших при пожаре

Возгорание в ЖК "Сердце столицы" потушено, пострадавших нет В ЖК "Сердце столицы" не выявлено пострадавших при пожаре

Москва6 июн Вести.Пострадавших после тушения пожара в одном из корпусов жилого комплекса "Сердце столицы" не выявлено. Об этом сообщил очевидец ИС "Вести".

Возгорание произошло утром субботы на 20-м этаже жилого дома. Была проведена эвакуация жильцов.

Пострадавших в результате возгорания в ЖК "Сердце столицы" на Шелепихинской набережной в Москве нет заявил очевидец

В результате эвакуации жильцы порядка 40 минут находились на улице. Возгорание устранено. На месте находилась и машина скорой помощи.

Запаха гари в доме нет. Лифты работают.