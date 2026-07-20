Mash: в Москве горит ЖК "На Страстном бульваре" В центре Москвы загорелся элитный жилой комплекс

Москва20 июл Вести.Пожар возник в здании элитного жилого комплекса в центре Москвы, сообщает Mash. Утверждается, что возгорание произошло в ЖК "На Страстном бульваре" – в центре столицы.

Пожар начался из-за стройматериалов на верхнем этаже, 20 человек эвакуированы говорится в публикации

По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров. Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Как отмечает издание, в этом ЖК расположено 35 квартир, стоимость квадратного метра в которых может превышать миллион рублей.