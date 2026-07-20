Москва20 июлВести.На улице Большая Дмитровка в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В настоящее время проезда нет от Козицкого переулка до Страстного бульвара.
В ведомстве уточнили, что причиной перекрытия движения стал пожар в жилом доме на Страстном бульваре.
На месте происшествия сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действияговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время ведется отвод транспорта на соседние улицы, водителей просят выбирать маршруты объезда.
По данным столичного главка МЧС России, пожар произошел по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. Горение происходит на кровле здания и в мансардном этаже.
Из здания эвакуировались около 20 человек. На месте ЧП работают более 100 пожарных, задействовано 30 единиц техники.