На Большой Дмитровке в центре Москвы ограничили движение из-за пожара

Из-за пожара на Страстном бульваре ограничили движение по Большой Дмитровке На Большой Дмитровке в центре Москвы ограничили движение из-за пожара

Москва20 июл Вести.На улице Большая Дмитровка в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В настоящее время проезда нет от Козицкого переулка до Страстного бульвара.

В ведомстве уточнили, что причиной перекрытия движения стал пожар в жилом доме на Страстном бульваре.

На месте происшествия сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время ведется отвод транспорта на соседние улицы, водителей просят выбирать маршруты объезда.

По данным столичного главка МЧС России, пожар произошел по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. Горение происходит на кровле здания и в мансардном этаже.

Из здания эвакуировались около 20 человек. На месте ЧП работают более 100 пожарных, задействовано 30 единиц техники.