Пожар на Страстном бульваре мог произойти из-за нарушения техники безопасности

Возможной причиной пожара в доме на Страстном бульваре стали ремонтные работы Пожар на Страстном бульваре мог произойти из-за нарушения техники безопасности

Москва20 июл Вести.Стала известна возможная причина крупного пожара в элитном доме на Страстном бульваре в Москве. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщило издание MK.RU.

Выяснились возможные причины пожара в элитном доме на Страстном бульваре, случившегося 20 июля. Предварительно, рабочие нарушили правила техники безопасности при проведении ремонта говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 20 июля. Пожар вспыхнул в пятикомнатной квартире на десятом этаже площадью 212 квадратных метров, стоимость которой оценивается примерно в 250 миллионов рублей. Жилье сдавалось, владелец находится за границей.

Мастера должны были устранить подтекание кровли, но в ходе работ произошло возгорание. Квартира выгорела полностью, площадь пожара превысила 400 квадратных метров.

Ущерб пока не оценен, но ожидается, что он будет значительным. Тушение продолжается.