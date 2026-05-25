Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью ликвидирован

Пожар в хостеле на востоке Москвы потушен, пострадал один человек Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью ликвидирован

Москва25 мая Вести.Пожар в хостеле на востоке Москвы удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Пожар полностью ликвидирован цитирует источник агентство ТАСС

Возгорание произошло на втором этаже здания на Монтажной улице в понедельник, 25 мая. Затем пламя перекинулось на этаж выше и на кровлю.

Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пожару присваивался повышенный ранг сложности. В результате произошло обрушение кровли на площади 50 квадратных метров.

Один из жильцов хостела пострадал и был госпитализирован. Из здания эвакуировались порядка 600 человек. Пожарные, работавшие на тушении, не пострадали.