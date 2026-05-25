Москва25 маяВести.Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в хостеле на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания на Монтажной улице.
Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизысказано в сообщении ведомства в MAX
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.
Как рассказали ТАСС в оперативных службах города, к тушению возгорания привлекли пожарный вертолет.