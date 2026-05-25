Установление обстоятельств пожара в хостеле в Гольянове контролирует прокуратура

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в хостеле в Гольянове Установление обстоятельств пожара в хостеле в Гольянове контролирует прокуратура

Москва25 мая Вести.Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в хостеле на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания на Монтажной улице.

Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы сказано в сообщении ведомства в MAX

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах города, к тушению возгорания привлекли пожарный вертолет.