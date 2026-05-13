Москва13 маяВести.Возникший на Вернисажной улице на востоке Москвы пожар, площадь которого достигла 3000 кв. м, удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

заявили в ведомстве

По имеющимся данным, кровля постройки обрушилась на площади 2500 кв. м. Тушение возгорания было сложным в связи с тем, что пожарным расчетам приходилось учитываять непростую планировку здания и нетипичные конструктивные особенности.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.