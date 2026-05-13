МЧС: пожар на востоке Москвы локализован на площади 3000 кв. м Крупный пожар на Вернисажной улице на востоке Москвы удалось локализовать

Москва13 мая Вести.Возникший на Вернисажной улице на востоке Москвы пожар, площадь которого достигла 3000 кв. м, удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По имеющимся данным, кровля постройки обрушилась на площади 2500 кв. м. Тушение возгорания было сложным в связи с тем, что пожарным расчетам приходилось учитываять непростую планировку здания и нетипичные конструктивные особенности.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.