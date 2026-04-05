Москва5 апр Вести.Пожарным удалось локализовать возгорание на территории военного училища в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Работы по тушению пожара в главном здании Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) продолжаются.

Ранее сообщалось, что огонь охватил несколько сотен квадратных метров кровли главного здания МВОКУ на юго-востоке Москвы. Из строения эвакуировались около 100 человек, информации о наличии пострадавших на данный момент не поступало.