Пожару в военном училище в Москве присвоен повышенный ранг сложности

Москва5 апр Вести.Загорелась кровля здания Московского высшего общевойскового командного училища, расположенного на улице Головачева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения, работают пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано около 100 человек.

Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Фиксируется распространение пламени под кровлей, огонь движется в двух направлениях.

Уточняется, что пожару в главном здании Московского высшего общевойскового командного училища присвоен повышенный ранг сложности.