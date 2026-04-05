Москва5 апрВести.Загорелась кровля здания Московского высшего общевойскового командного училища, расположенного на улице Головачева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения, работают пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано около 100 человек.

Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Фиксируется распространение пламени под кровлей, огонь движется в двух направлениях.

Уточняется, что пожару в главном здании Московского высшего общевойскового командного училища присвоен повышенный ранг сложности.