Москва5 апрВести.Загорелась кровля здания Московского высшего общевойскового командного училища, расположенного на улице Головачева, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На месте происшествия организован штаб пожаротушения, работают пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано около 100 человек.
Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Фиксируется распространение пламени под кровлей, огонь движется в двух направлениях.
Уточняется, что пожару в главном здании Московского высшего общевойскового командного училища присвоен повышенный ранг сложности.