Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Вернисажной улице в Москве

Названа возможная причина пожара в здании у Измайловского кремля Москвы Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Вернисажной улице в Москве

Москва13 мая Вести.Предварительной причиной пожара в здании на Вернисажной улице, недалеко от Измайловского кремля на востоке Москвы, стало короткое замыкание, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки цитирует агентство собеседника

По его словам, в здании горели помещения для проведения квестов. Отмечается также, что собственник должен был устранить нарушения до сентября.

Общая площадь пожара на Вернисажной улице, по информации МЧС, составила 3 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания, пострадавших нет.

Установление причин произошедшего взяла под контроль прокуратура. В надзорном ведомстве столицы сообщили, что по предварительным данным возгорание произошло в металлокаркасном строении на Советской улице. Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.