Москва13 маяВести.Пожар продолжает распространяться на востоке Москвы, его площадь сейчас превышает 3000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
При этом в нем подчеркнули, что тушение осложнено планировкой, а также конструктивными особенностями строения. Кроме того, распространению пламени способствует слишком большая пожарная нагрузка.
Согласно предварительным данным, никто в огне не пострадал, админисрация проинформировала, что людей внутри здания нет.