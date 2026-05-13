МЧС: огнем охвачено свыше 3000 кв. м на востоке Москвы

Москва13 мая Вести.Пожар продолжает распространяться на востоке Москвы, его площадь сейчас превышает 3000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

При этом в нем подчеркнули, что тушение осложнено планировкой, а также конструктивными особенностями строения. Кроме того, распространению пламени способствует слишком большая пожарная нагрузка.

Согласно предварительным данным, никто в огне не пострадал, админисрация проинформировала, что людей внутри здания нет.