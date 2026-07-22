Москва22 июлВести.Квартира загорелась в многоэтажном доме в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Из окна валит черный дым, на балконе видно пламяговорится в публикации
Информация о пострадавших уточняется. Жильцов частично эвакуировали, на месте работают экстренные службы. По данным канала, пожару присвоили первый ранг.
Воспламенившееся здание построено по заказу Министерства вооруженных сил СССР. С 2019 года оно включено в перечень объектов культурного наследия.