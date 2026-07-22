В историческом здании в центре Москвы горит квартира

В центре Москвы из окна многоэтажки валит черный дым, видно пламя В историческом здании в центре Москвы горит квартира

Москва22 июл Вести.Квартира загорелась в многоэтажном доме в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Из окна валит черный дым, на балконе видно пламя говорится в публикации

Информация о пострадавших уточняется. Жильцов частично эвакуировали, на месте работают экстренные службы. По данным канала, пожару присвоили первый ранг.

Воспламенившееся здание построено по заказу Министерства вооруженных сил СССР. С 2019 года оно включено в перечень объектов культурного наследия.