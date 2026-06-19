Семерых человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из дома в Братске

Семь человек спасли пожарные из многоэтажного дома в Братске Семерых человек, в том числе двоих детей, спасли пожарные из дома в Братске

Москва19 июн Вести.Двоих детей и пятерых взрослых вывели из квартир горящего дома пожарные в Братске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании на лестничной клетке девятиэтажки на улице Вокзальной Братска проступило в четверг, 18 июня, в 21.11 по местному времени (16.11 мск). 20 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, однако части жителей потребовалась помощь из-за сильного задымления подъезда.

Бойцы звена газодымозащитной службы вывели 7 человек, включая 2 детей, с применением спасательных устройств написали в пресс-службе

Открытое горение старого дивана, стоявшего на лестничной клетке седьмого этажа, было ликвидировано на площади 1 кв. м.

К пожару, по предварительным данным, привело неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и размер принесенного ущерба устанавливают дознаватели ведомства.