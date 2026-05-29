Критически перегревшийся пауэрбанк спалил дом в Братске В Братске из-за пауэрбанка сгорел дом

Москва29 мая Вести.Пожар на площади 154 квадратных метра ликвидировали 18 огнеборцев и 6 единиц техники в частном доме в Братске, сообщает МЧС.

Когда на место ЧП прибыло первое подразделение, горели комната на первом этаже и межэтажное перекрытие. Кроме того, в помещениях наблюдалось плотное задымление.

В Братске из-за пауэрбанка сгорел дом. … Хозяева дома оставили устройство включенным в сеть на ночь. И в нем произошел критический перегрев говорится в публикации МЧС в MAX

При помощи спасательных устройств звено газодымозащитной службы эвакуировало из горящего дома семью из трех человек.

Спасательное ведомство напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: в частности, не заряжать технику ночью и использовать только сертифицированные зарядные устройства.