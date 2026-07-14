Москва14 июлВести.Сотрудники МЧС России спасли из горящего дома в Усолье-Сибирском Иркутской области двух человек, еще восемь эвакуировались сами, собщается в MAX-канале ведомства региона.
В проезде Серегина загорелась квартира в двухэтажном доме.
Бойцами звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда были спасены два человека, еще восемь эвакуировались самостоятельноотмечается в сообщении
В ликвидации пламени участвовали 13 пожарных и четыре единицы техники. Причину произошедшего устанавливают дознаватели ведомства.