МЧС: пожарные спасли из горящего дома двух человек в Иркутской области

Пожарные в Иркутской области спасли из горящего дома двух человек МЧС: пожарные спасли из горящего дома двух человек в Иркутской области

Москва14 июл Вести.Сотрудники МЧС России спасли из горящего дома в Усолье-Сибирском Иркутской области двух человек, еще восемь эвакуировались сами, собщается в MAX-канале ведомства региона.

В проезде Серегина загорелась квартира в двухэтажном доме.

Бойцами звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда были спасены два человека, еще восемь эвакуировались самостоятельно отмечается в сообщении

В ликвидации пламени участвовали 13 пожарных и четыре единицы техники. Причину произошедшего устанавливают дознаватели ведомства.