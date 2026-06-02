В иркутском селе загорелись жилой дом и гараж, люди не пострадали

При пожаре в иркутском селе спасены пять человек

Москва2 июн Вести.В Иркутской области при пожаре спасены пять человек, в том числе двое детей. Подробности сообщает региональное МЧС в MAX.

По предварительным данным, 1 июня в 6.04 (местное время) поступило сообщение от соседей о задымлении в гараже на улице Рождественской в селе Хомутово.

Самостоятельно из дома эвакуировались пять человек, в том числе двое детей. Их разбудили проезжающие мимо очевидцы говорится в сообщении

К месту происшествия прибыли 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Дом, гараж и легковой автомобиль были полностью охвачены огнем, пламя могло перекинуться на соседние строения.

В результате огонь удалось ликвидировать на площади 127 квадратных метров. Повреждены дом и гараж, автомобиль частично уничтожен огнем. Дознавателями МЧС РФ установлено, что возгорание возникло в районе электрокотла, находящегося в гараже. Точную причину пожара предстоит выяснить.