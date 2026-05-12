В Ингушетии горят частные строения на площади 200 кв. м Частные домовладения загорелись в Ингушетии

Москва12 мая Вести.В селении Сурхахи произошел пожар, охвативший несколько частных строений. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорание в двухэтажном частном жилом доме на улице Восточной, д 68, было зафиксировано в 22:49 мск понедельника. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на соседние строения. Предварительно, общая площадь пожара составляет 200 кв. м.

Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка частного сектора.

К тушению пожара привлечены более 30 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.