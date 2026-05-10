Пожар в свердловском поселке Бисерть, где загорелись частные дома, локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 800 квадратных метров в населенном пункте Бисерть.
Пожар локализованговорится в сообщении МЧС
По предварительным данным, повреждены семь частных домов. Информации о пострадавших не поступало.
Администрация Бисерти подготовила пункт временного размещения, однако пока никто из граждан за помощью не обращался.
В сообщении отмечается, что быстрому распространению огня способствовала ветреная погода – до 20 метров в секунду, а также плотная застройка в частном секторе.