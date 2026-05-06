МЧС: 4 жилых дома повреждены в брянском поселке Вышков, где горят 17 строений

Четыре жилых дома повреждены в брянском поселке, где горят 17 строений МЧС: 4 жилых дома повреждены в брянском поселке Вышков, где горят 17 строений

Москва6 мая Вести.Четыре жилых дома повреждены в поселке Вышков в Брянской области, где горят 17 строений. Данную информацию уточнило региональное ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул 6 мая на ул. Ворошилова. В настоящее время пожар локализован на площади 2000 кв.м. Информации о пострадавших не поступило.

Повреждены 17 строений, в том числе 4 жилых дома. К тушению привлечены 16 единиц техники и 47 человек говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По факту произошедшего прокуратура Брянской области организовала проверку.