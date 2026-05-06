Проверка организована после возгорания 17 строений в брянском поселке Вышков

По факту возгорания 17 строений в брянском поселке организована проверка Проверка организована после возгорания 17 строений в брянском поселке Вышков

Москва6 мая Вести.Проверка организована после возгорания 17 строений в поселке городского типа Вышков в Брянской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Огонь вспыхнул 6 мая на ул. Ворошилова. В настоящее время, по данным МЧС, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступило.

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в п. Вышков На место … выехал прокурор Злынковского района говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи пострадавшим в прокуратуре работает горячая линия.